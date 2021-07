Manchester City : Misswirtschaft: LaLiga-Boss wehrt sich gegen Guardiolas Vorwürfe

Die englische Premier League gilt als stärkste Fußballliga Europas. Dass die Champions League-Finalisten der letzten Saison mit dem FC Chelsea und Manchester City beide aus Englands höchster Spielklasse kamen, unterstrich diesen Fakt noch einmal. Citys Trainer Pep Guardiola teilte am Montag gegen die spanische Liga aus, was deren Präsident nicht lange auf sich sitzen ließ.

Guardiola, von 2008 bis 2012 selbst für den FC Barcelona in La Liga tätig, ermutigte den spanischen Verband auf Social Media sich doch mehr an der Premier League zu orientieren. La Ligas Präsident Javier Tebas äußerte sich nun selbst in den sozialen Netzwerken zu dieser Kritik.

"In den letzten Jahren haben wir den Abstand zur Premier League reduziert, unabhängig davon, dass La Liga ihre Fernsehrechte nur für sieben Jahre verkauft hat, im Vergleich zu den 30 Jahren der Premier League."

Tebas ließ es sich in seinem Statement auch nicht nehmen, Guardiolas Klub, Manchester City, direkt anzugreifen. "Unsere Vereine machen seit sieben Jahren Profit. Ihr müsst euch mehr Sorgen um die City Group machen, die in den letzten Jahren ungefähr eine Milliarde an Verlusten angesammelt hat. Das sind keine Investoren. Das sind Geldvernichter, die Inflationen heraufbeschwören."