Cristhian Mosquera und Jesus Vazquez : Real Madrid und Barça jagen Supertalente aus Valencia

Am letzten Mittwoch (23. März) trafen in der U19-EM-Qualifikation Spanien und Österreich aufeinander (2:2) Auf der Tribüne dürfte es relativ eng geworden sein, da zahlreiche Scouts anwesend waren, um zwei gefragte spanische Verteidiger unter die Lupe zu nehmen.

Wie die Zeitung Superdeporte berichtet, waren beim Quali-Spiel Talentsucher aus allen europäischen Topklubs vertreten, um sich Cristhian Mosquera und Jesus Vazquez anzusehen. Letztgenannter führte die U19 seines Landes gegen Österreich sogar als Kapitän aufs Feld.

Die beiden Newcomer spielen auf Vereinsebene für den FC Valencia und sammeln in dieser Saison ihre ersten Erfahrungen in La Liga. Während Innenverteidiger Mosquera mit seinen 17 Jahren erst auf ein paar Kurzeinsätze kam, war der zwei Jahre ältere Vasquez in den letzten drei Partien für die Feldermäuse hinten links gesetzt. Trotz ihres Alters bringen sie bereits die körperlichen und technischen Fähigkeiten mit, die sie für das Profigeschäft benötigen.

Das sieht nicht nur der FC Valencia so. Beim 2:2 ihrer U19 wurden die zwei Defensivspieler unter anderem von Vertretern von Real Madrid, dem FC Barcelona, dem FC Arsenal und Borussia Dortmund beobachtet. Obwohl die Hintermannschaft zwei Gegentreffer kassierte, sollen die Scouts die Darbietungen von Mosquera und Vasquez sehr zugesagt haben. Weitere Besuche der Funktionäre werden sich gewiss anschließen.