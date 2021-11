Tätlichkeit gegen Kerem Demirbay : Nabil Fekir sieht Rot – und bekommt Rüffel von seinem Kapitän

Betis Sevilla musste sich am Donnerstagabend Bayer Leverkusen geschlagen geben. Starspieler Nabil Fekir brannten dabei die Sicherung durch, er flog nach einer Tätlichkeit vom Platz. Die Aktion blieb nicht ohne Folgen.

Joaquin (40) hat Nabil Fekir nach dessen Platzverweis in Leverkusen einen Rüffel erteilt. "Nabil ist ein charakterstarker Fußballer mit viel Persönlichkeit. Die Nerven und die Anspannung haben ihn übermannt, aber das sind Dinge, die nicht passieren dürfen, weil sie den Fußball beflecken", sagte der Mannschaftskapitän von Betis Sevilla.

Fekir hatte sich beim Stand von 0:4 in der BayArena zu einer Tätlichkeit gegen seinen Gegenspieler Kerem Demirbay hinreißen lassen. In der 93. Spielminute griff der französische Nationalspieler dem Leverkusener mit beiden Händen an den Kopf.