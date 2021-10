Tebas nennt Karim Benzema : Trotz Messi-Abschied: Boss Javier Tebas sieht genügend Stars in LaLiga

"All diese Spieler sind weg, aber wir haben eine Erhöhung unserer internationalen Rechte für die nächsten vier Spielzeiten um 13 bis 14 Prozent erzielt", sagte der Liga-Boss gegenüber der Sporttageszeitung L'Equipe. "Das ist die Realität, mit oder ohne Messi."

Für die Vereinigten Staaten habe man einen lukrativen Rechtedeal für die kommenden acht Jahre ausgehandelt, erklärte Tebas. Dieser sei nicht an die aktuellen Spieler geknüpft: "Wer weiß schon, wer in fünf Jahren in LaLiga spielen wird?"