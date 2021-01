Primera Division : Neu in der Verlosung – auch United bemüht sich um La-Liga-Shootingstar

Schon im Sommer gab es scharenweise Wechselgerüchte um Jules Kounde (22). Vor allen Dingen Manchester City soll den Zentralverteidiger des FC Sevilla umworben haben. Letztlich boten die Skyblues zu wenig, und verstärkten sich lieber mit Ruben Dias von Benfica Lissabon.

Kounde knüpft an seine starke Vorsaison an und ist in Andalusien weiterhin Leistungsträger, was dem Interesse an seiner Person natürlich keinen Abbruch tut. Neuester Bewerber ist laut der MUNDO DEPORTIVO Manchester United.