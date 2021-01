Primera Division : Neuer Vertrag: Rekord-Trainer Julen Lopetegui verlängert in Sevilla

Der FC Sevilla hat das Arbeitspapier von Julen Lopetegui vorzeitig um zwei Jahre ausgedehnt. Statt bis 2022 ist sein Vertrag nun bis 2024 datiert.

Lopetegui, der bei Real Madrid im Herbst 2018 nach nur wenigen Monaten im Amt entlassen worden war, heuerte im Sommer 2019 in Andalusien an. Sevilla führte er zum Europa-League-Sieg (Finale gegen Inter Mailand) und in die Champions League.