Primera Division : Neues LaLiga-Format? Javier Tebas kontert Luis Rubiales

Javier Tebas hat kein Interesse daran, etwas an den aktuellen Austragungsbestimmungen von LaLiga zu ändern. Man ziehe nicht in Betracht, Veränderungen am aktuelle Format vorzunehmen, heißt es in einem offiziellen Statement der Liga.

"Es wäre unverantwortlich, jetzt Änderungen vorzunehmen oder überhaupt in Erwägung zu ziehen. Es würde Unsicherheit für andere Sportarten und den nicht-professionellen Fußball erzeugen, zu dem LaLiga 125 Millionen pro Saison beiträgt."

Grund für die von Tebas angeordnete Reaktion ist ein Gesuch, das Verbandspräsident Luis Rubiales währende einer Veranstaltung der Europa Press vorgetragen hatte. Der frühere Profifußballer hatte angebracht, den Spielkalender entlasten zu wollen und das Schweizer System in LaLiga einzuführen.