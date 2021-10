Athletic Bilbao : Nico Williams nimmt sich Kylian Mbappe zum Vorbild

"Ich schaue mir Mbappe an, wie er sich freiläuft und wie er sich bewegt. Ich achte sehr auf ihn", gab der jüngere der Williams-Brüder der Sportzeitung Marca zu Protokoll.

Aber auch an seinem Bruder Inaki orientiert sich der junge Stürmer. "Mein Bruder hat mir alle Werte vermittelt, die ich brauchte. Er hat mir viel gegeben, er versucht mir so gut wie möglich zu helfen, ich bin dankbar für das, was er für mich tut", so der Rechtsaußen, der von Coach Marcelino im Sommer aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde.