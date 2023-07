Pau Torres ist vom Markt – Bayern-Flirt wechselt zu altem Bekannten

Pau Torres wechselt in die Premier League - Foto: / Getty Images

Die spanische Liga und der FC Villarreal verlieren einen ihrer Topverteidiger: Nationalverteidiger Pau Torres wechselt nach Informationen der Sportzeitung Marca für 40 Millionen in die englische Premier League.

Dem Linksfuß, den vor allem ein sehr gutes Positionsspiel und ein starkes Aufbauspiel auszeichnet, schließt sich Aston Villa an und sorgt damit für eine kleine Überraschung auf dem Transfermarkt.

Der 26-jährige Spanier war bei Villarreal unverzichtbarer Stammspieler und absolvierte in dieser Saison 34 Saisoneinsätze. Vor allem mit starken Leistungen in der letztjährigen Champions League Saison als der FC Villarreal bis ins Halbfinale marschierte und unter anderem den FC Bayern eliminierte, spielte sich Torres in die Notizbücher der großen Klubs.

Neben dem Klub aus Birmingham waren auch europäische Schwergewichte wie der FC Bayern oder Manchester United am spanischen Nationalspieler interessiert. Die Red Devils waren im Sommer 2022 mit einem Angebot von 50 Millionen noch gescheitert. Ein Jahr später entschied sich der Innenverteidiger jedoch für einen Wechsel und den Weg zu seinem Ex-Trainer Unai Emery und unterschreibt bei Aston Villa einen Fünfjahresvertrag.