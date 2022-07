Einigung mit Villarreal Pepe Reina vor Rückkehr in die Primera Division

Pepe Reina verließ seine spanische Heimat vor 17 Jahren in Richtung Liverpool. Nun verschlägt es den ehemaligen Nationalspieler (38 Länderspiele) zurück in die Primera Division.

Pepe Reina ist in seiner Karriere weit rumgekommen. Er stand in Deutschland (Bayern München), England (Aston Villa, FC Liverpool) und zuletzt in Italien (AC Mailand, SSC Neapel, Lazio Rom) unter Vertrag. In seiner spanischen Heimat stand er beim FC Barcelona und Villarreal zwischen den Pfosten.

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano zieht es Reina nun zurück auf die iberische Halbinsel. Reina hat sich dem Journalisten zufolge mit dem FC Villarreal auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Eine Verkündung der Vereinbarung stehe kurz bevor.