Primera Division : Plötzlich Torjäger! Erik Lamela legt Blitzstart in Spanien hin

Nach acht Jahren an der White Hart Lane verließ Erik Lamela Tottenham in der laufenden Transferperiode in Richtung Andalusien. Die Spurs tauschten ihn gegen Shooting-Star Bryan Gil (20) ein – und legten noch 30 Millionen Euro obendrauf.

Sportdirektor Monchi hat mit diesem Deal mal wieder bewiesen, warum er als einer der besten Manager in der Branche gilt. Lamela ist auf Anhieb zum Hauptdarsteller aufgestiegen. An den ersten beiden Spieltagen erzielte er bereits drei Tore.

Gegen Rayo Vallecano (3:0) netzte Lamela doppelt ein, gegen Getafe war er mit seinem Joker-Tor in der 93. Spielminute der umjubelte Held zum späten 1:0-Erfolg.