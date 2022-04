Radamel Falcao bleibt Rayo Vallecano treu

Radamel Falcao (36) geht auch in der kommenden Spielzeit in der Primera Division auf Torejagd. Der kolumbianische Mittelstürmer steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2023.

Falcao kennt sich in spanischen Gefilden bestens aus. Während seiner Zeit bei Atletico Madrid zwischen 2011 und 2013 galt er als einer der besten Mittelstürmer der Welt, erzielte für die Colchoneros wettbewerbsübergreifend 70 Tore in nur 91 Partien.

Nach einer Reise durch Europa (AS Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray Istanbul) geht er seit 2021 wieder in der Primera Division seinem Dienst nach. Für Rayo Vallecano traf er in 17 LaLiga-Spielen fünfmal.