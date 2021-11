Primera Division : Radamel Falcao winkt Vertragsverlängerung bei Rayo Vallecano

Als sich Radamel Falcao Anfang September für den Wechsel zu Rayo Vallecano entschied, rieben sich viele verwundert die Augen. Wie El Chiringuito und AS übereinstimmend berichten, wird Falcaos Einjahresvertrag per Option um eine weitere Saison ausgedehnt.

Zweifler, die Falcao nicht für das hielten, was der Aufsteiger in der Offensive braucht, strafte der kolumbianische Nationalspieler schnell Lügen. In acht LaLiga-Partien trug sich Falcao starke fünfmal in die Torjägerliste ein. In Vallecas kann man nun beruhigt in den kommenden Transfersommer gehen.