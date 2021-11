Primera Division : Rayo Vallecano: Barça-Schreck Radamel Falcao fällt aus

Wie die medizinische Abteilung des Madrider Vorortvereins am Montagnachmittag verkündete, erlitt Falcao einen Riss im Adduktorenmagnus seines rechten Oberschenkels.

Die voraussichtliche Ausfallzeit beträgt 3-4 Wochen. Damit verpasst der Top-Torjäger die Partien gegen RCD Mallorca am 22. November und fünf Tage später auswärts beim FC Valencia. Ob er am 5. Dezember gegen Espanyol mitwirken kann, steht noch in den Sternen.