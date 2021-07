Primera Division : Real Sociedad holt Torhüter aus der Premier League

Nachdem der Vertrag von Vertretungstorhüter Miguel Angel Moya nicht mehr verlängert wurde, war klar, dass Real Sociedad mit Blick auf die kommende Saison nachrüsten wird. Gesagt, getan.

Laut einer offiziellen Vereinsmitteilung schließt sich Mathew Ryan dem Klub aus San Sebastian an. Es gelte lediglich noch bürokratische Angelegenheiten zu klären. La Real macht weder zu Vertrags- noch Ablösemodalitäten Angaben.

Ryans Vertrag bei Brighton & Hove Albion wäre in einem Jahr ausgelaufen. In der vergangenen Saison ließ sich der Ballschnapper an den FC Arsenal ausleihen, für den er aber lediglich dreimal zwischen den Pfosten stand.