Primera Division Real Valladolid: Ronaldo kauf Ex-Barça-Juwel Monchu

Erstliga-Aufsteiger Real Valladolid treibt die Personalpläne für die kommende Spielzeit voran. Vom FC Granada kommt der ehemalige Barça- Jugendspieler Monchu (22) in den Kader von Präsident Ronaldo.

Nach dem Wiederaufstieg in die Primera Division löste Real Valladolids Präsident und Mehrheitseigner Ronaldo sein Versprechen ein. Mit dem E-Bike machte er sich auf dem Weg in den Wallfahrtsort Santiago de Compostela. 450 km will er auf dem Jakobsweg hinter sich bringen.

Ronaldos Mitarbeiter in der sportlichen Führung arbeiten indes daran, den Kader für die kommende Saison erstligatauglich zu machen. Der bisher vom FC Granada ausgeliehene Ramón Rodríguez Jimenez, genannt Monchu, wird fest verpflichtet.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der im Januar auf Leihbasis zu Real Valladolid gewechselt war, kostet 1,5 Millionen Euro Ablöse. Monchu unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Das gab der Aufsteiger am Montag auf seiner Webpräsenz bekannt.