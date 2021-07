Primera Division : Robert Moreno will Barça-Kicker nach Granada holen

Nach Informationen der Tageszeitung Sport würde der ehemalige Assistenzcoach des FC Barcelona Carles Alena (23) gerne in seine Mannschaft holen.

Das Blaugrana-Eigengewächs war in der vergangenen Halbserie an Getafe verliehen, eine Zukunft bei den Katalanen unter Ronald Koeman hat er trotz Vertrags bis 2022 dem Vernehmen nach nicht. Der Niederländer setzt wohl weiterhin nicht auf Alena.

Für Barça gibt es nun zwei Möglichkeiten: Mit Carles Alena über 2022 hinaus verlängern und ihn verleihen oder den Mittelfeldspieler verkaufen. Ein ablösefreier Abschied am Saisonende soll wegen der Finanzkrise der Katalanen auf jeden Fall vermieden werden.

Robert Moreno beginnt seine Arbeit in Granada offiziell am 1. Juli. Spaniens Ex-Nationaltrainer bittet am 5. Juli erstmals zu einer Trainingseinheit, um sich auf die neue Saison vorzubereiten, die am 14./15. August beginnt.