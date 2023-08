Santi Cazorla zaubert Fußballromantikern ein Lächeln ins Gesicht

Im Sommer 2011 wollte der neureiche FC Malaga zum Großangriff in Spanien ansetzen und verpflichtete mit Cazorla einen Superstar. Mit dem kleinen Zauberer im Mittelfeld landete der Klub auf einem starken 4. Tabellenplatz und nahm in der folgenden Saison an der Champions League teil.

In Villarreal wurde der 38-Jährige in neun Jahren – mit einem Jahr Pause, als er an Recreativo Huelva verkauft und im Folgejahr zurückgeholt wurde – zu einem der größten und besten Spieler der Vereinsgeschichte.

Der in Lugo geborene Santi Cazorla kehrt nach 21 Jahren zurück zu seinen Wurzeln, mit der Unterschrift bei seinem Jugendklub Real Oviedo in der zweiten spanischen Liga schließt sich ein Kreis. Im Sommer 2002 war der Mittelfeldspieler nach Villarreal gezogen und kämpfte sich dort von der zweiten Mannschaft zu den Profis hoch.

Der Spanier jedoch beschloss seine Koffer zu packen und ein neues Kapitel in England aufzuschlagen. Der FC Arsenal ließ sich den Spieler 19 Millionen Euro kosten. Auch in England konnte Cazorla überzeugen, er erzielte in 129 Spielen 25 Tore und bereitete 36 Tore vor - mit seinen Leistungen auf dem Platz wurde er schnell zum Publikumsliebling.

Infektion zwingt Cazorla fast zum Karriereende

Die Zeit bei den Gunners war jedoch nicht nur von Erfolg geprägt, denn hier musste Cazorla auch die härteste Zeit seiner Karriere, vielleicht sogar seines Lebens durchmachen. In der Saison 2016/17 hatte der Spanier Probleme am rechten Knöchel und ließ sich an diesem operieren.

Die Operation verlief gut, jedoch hatte sich in seiner Achillessehne unbemerkt ein Krankenhauskeim eingenistet. Es musste in der Folge sogar über eine Amputation des rechten Fußes nachgedacht werden. "Die Infektion hat den Knöchel beschädigt und einen Teil der Achillessehne gefressen. Da fehlten plötzlich acht Zentimeter der Sehne", so der Arzt, der den Keim des 38-Jährigen entfernte.

Erfolgreiche Rückkehr zu Villarreal und Real Oviedo?

Nach der schweren Zeit in England - Cazorla bestritt sein letztes Spiel aufgrund der Verletzung im Oktober 2016 - kehrte der 38-Jährige zurück nach Spanien zum FC Villarreal. Dort konnte der Mittelfeldspieler seine Magie wieder auf dem Platz zeigen und führte die Mannschaft in zwei Saisons auf das Feld.

Nach zwei Jahren in Spanien wollte der Europameister von 2008 und 2012 seine Karriere 2020 in Katar beim Al-Saad SC ausklingen lassen. Nach drei Jahren in der Wüste konnte ihn sein Jugendklub überzeugen zurückzukehren und seine Karriere dort zu beenden, wo alles begann.

Für Real Oviedo spielt der 81-fache Nationalspieler Spaniens fast umsonst, er bezieht den von der Liga festgesetzten Mindestlohn von 91.000 Euro. Außerdem sollen zehn Prozent des Trikotverkaufs in die Nachwuchsabteilung investiert werden. Der Magier zaubert damit nicht nur auf dem Platz, sondern auch den Fußballromantikern außerhalb des Platzes ein Lächeln ins Gesicht.

