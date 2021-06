Primera Division : Rückkehr in die Heimat? Javi Martinez reagiert auf erste Offerte von Athletic Bilbao

In den letzten Monaten hieß es immer mal wieder, dass Athletic Bilbao großes Interesse an einer Rückkehr von Javi Martinez habe. Sein Ex-Klub soll nun ein konkretes Angebot formuliert haben.

Athletic Bilbao scheint es tatsächlich ernst zu sein, wieder mit Javi Martinez zusammenarbeiten zu wollen. Laut AS sind die Basken mit einem Angebot über zwei Jahre mit etwa der Hälfte dessen vorstellig geworden, was Martinez beim FC Bayern verdient hat.

Die finanziellen Konditionen sollen den 32-Jährigen momentan noch nicht von einem erneuten Engagement in Bilbao überzeugen. Beim deutschen Rekordmeister soll Martinez im Jahr sechs Millionen Euro erhalten haben. Sein auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert, so dass er in diesem Sommer ablösefrei zu haben ist.

Für Bilbao spielte Martinez bereits zwischen 2006 und 2012, ehe ihn der FC Bayern mit einer Ablöse von 40 Millionen Euro zum damals teuersten Spieler der Bundesliga-Geschichte machte. Finanziell deutlich bessere Angebote sollen Martinez aus dem arabischen Raum vorliegen.