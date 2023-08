LaLiga-Boss Javier Tebas tütet Deal mit Saudis ein

In LaLiga gibt es in dieser Saison viele Veränderungen auf und abseits des Platzes: Zuerst wurde der Name in LaLiga EA Sports unbenannt, zudem soll die Nettospielzeit erhöht werden, weswegen die Nachspielzeiten höher ausfallen - am ersten Spieltag zwischen Barça und Getafe gab es insgesamt 26 Minuten Nachspielzeit.

Außerdem gibt es vor dem Spiel Einblicke in die Kabine der jeweiligen Mannschaften, außer bei Real Madrid, die sich gegen die Neuerung gewehrt haben. Diese Maßnahme kommt bei den Fans gut an, bei den Spielern jedoch nicht unbedingt, wie Spaniens Nationaltorhüter Unai Simon (26) zugab: "Ich mag es nicht, fühle mich nicht wohl. Die Kabine ist etwas Privates, etwas nur für uns. Es ist unser heiliger Moment, und jemand stört das. Es geht dabei auch um unsere Konzentration."

Vertrag mit Saudi-Arabien als große Chance?

Der Deal um die Einblicke in die Kabine bringt den LaLiga-Vereinen insgesamt 130 Millionen Euro jährlich, die unter den Mannschaften aufgeteilt werden. Das Geld wird von den Klubs dringend benötigt, da viele von ihnen finanziell angeschlagen sind und zusätzlich immer mehr Stars LaLiga verlassen.