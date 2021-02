Primera Division : Sevilla mit Kampfansage an den BVB: "Sie haben einen Fehler gemacht"

Foto: bestino / Shutterstock.com



Andre Oechsner Borussia Dortmund legte mit dem 3:2-Auswärsterfolg im Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla einen guten Grundstock für das Weiterkommen in die nächste Runde. In Andalusien will man das vorzeitige Ausscheiden aber keineswegs hinnehmen.

Der Anschlusstreffer von Luuk de Jong hält die Hoffnungen des FC Sevilla auf den Einzug in das Viertelfinale der Champions League am Leben. Der Niederländer erzielte in der 84. Minute das Tor zum 2:3 aus Sicht der Andalusier. "Das ist ein negatives Ergebnis", sagte Sevillas Sportdirektor Monchi laut KICKER nach der Partie. "Aber wir sind noch am Leben. Sie haben einen kleinen Fehler gemacht. Sie kennen unsere Geschichte nicht, unsere Fähigkeiten, unsere Hymne." In der Tat war dem LaLiga-Klub vor dem Duell mancherorts sogar der Favoritenstatus zugesteckt worden. Grund hierfür waren neun Pflichtspiele am Stück, sieben davon ohne Gegentor. Im Lager der Sevillistas bemängelten sie im Nachklapp mitunter die Leistung des Unparteiischen-Gespanns um Danny Makkelie.