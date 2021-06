Primera Division : Sevilla will Ex-Barça-Juwel Munir El Haddadi eintauschen

Sevilla baggert nach Angaben der Sporttageszeitung AS an Mauro Arambarri vom FC Getafe. Die Azulones wollen den Uruguayer aber nicht für weniger als 25 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen. So hoch ist die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel.

Diese Ablösesumme kann und will sich Sevilla nicht leisten. Trotz erfolgreicher Champions-League-Qualifikation. Angeblich will der Tabellenvierte der vergangenen Saison Munir (25) Getafe als Tauschspieler anbieten.

Sevilla hatte den marokkanischen Nationalspieler Anfang 2019 für eine Million Euro Ablöse vom FC Barcelona verpflichtet, nachdem der Youngster seinen Vertrag bei den Katalanen nicht verlängern wollte. Unter Coach Julen Lopetegui spielt der Angreifer aber nur noch eine Nebenrolle.