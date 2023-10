Spanien-Juwel Gabri Veiga liefert kuriose Begründung für Saudi-Wechsel

Gabri Veiga hingegen ist am Anfang seiner Karriere und wagte dennoch den Schritt in die Wüste. 40 Millionen Euro zahlte Al-Ahli an Celta Vigo, Veigas Jugendklub. Nun hat der Spanier seinen Wechsel begründet und den Aspekt des Geldes dabei nahezu außer Acht gelassen.

So war es "letztendlich von allen Optionen, die ich in Betracht gezogen habe, diejenige, die es mir am meisten ermöglicht hat, mich als Fußballer weiterzuentwickeln." Ein Wechsel des Spaniers zum italienischen Meister SSC Neapel galt als so gut wie sicher, letztlich entschied er sich aber für Al-Ahli.

Saudi-Wechsel "war der beste Schritt, den ich machen konnte"

"Es war ein Schritt in die Zukunft, und obwohl es Menschen gibt, die das nicht verstehen, war es der beste Schritt, den ich machen konnte." Ob er eines Tages wieder nach Europa zurückkehren wird, ließ der zentrale Mittelfeldspieler, der im vergangenen Jahr seinen Durchbruch schaffte, offen. "Man weiß nie, was passieren kann, aber eines Tages könnte es meine Motivation sein, in der Champions League zu spielen und Titel in Europa zu gewinnen."

Neben Veiga waren zudem Stars wie Roberto Firmino (Liverpool), Riyad Mahrez (ManCity) oder Franck Kessie (FC Barcelona) und der deutsche Trainer Matthias Jaissle zu Al-Ahli gewechselt. Insgesamt hat der Klub fast 200 Millionen Euro für Neuzuänge ausgegeben.

Verwendete Quellen

Sport Bild