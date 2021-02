Primera Division : Suso selbstbewusst: Wenn einer den BVB rauswirft, dann Sevilla

Der FC Sevilla musste sich am Mittwoch Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zu Hause mit 2:3 geschlagen geben. Flügelstürmer Suso glaubt fest an eine Aufholjagd der Andalusier im Rückspiel.

"Wenn es eine Mannschaft gibt, die im Rückspiel überraschen kann, dann sind wir es. Wir werden unsere Fehler analysieren und die Dinge im nächsten Spiel besser machen", kündigte der spanische Nationalspieler gegenüber DIARIO DE SEVILLA an.

Suso, der Sevilla zunächst in Führung gebracht hatte, ehe die Schwarzgelben durch Mo Dahoud und Erling Haaland die Partie drehten, weiß aber um die Klasse des Gegners.

"Sie haben sehr gute Spieler, nicht nur Haaland", so der ehemalige Mailänder. "Wenn du in der Champions League in der KO-Phase spielst, triffst du immer auf gute Gegner. Sie haben eine gute Mannschaft, aber auch wir sind wettbewerbsfähig."