Trotz Siegesserie: Fiese Schmäh-Gesänge gegen Valladolid-Boss Ronaldo

Nach einem völlig verkorksten Saisonstart konnte der LaLiga-Absteiger Real Valladolid in der zweiten spanischen Liga am Sonntag gegen Mirandes den fünften Sieg in Folge einfahren und belegt nach zehn Spieltagen inzwischen den sechsten Platz. Ronaldo Nazario (47), Besitzer des Klubs, der zuletzt immer wieder in der Kritik stand, hatte trotzdem nicht nur gute Laune.