Primera Division : Unai Emery: Erste Rache an Arsenal geglückt!

Mit dem FC Villarreal gewann der Europa-League-Spezialist (drei Titel mit Sevilla) das Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen Arsenal mit 2:1. Manu Trigueros (5.) brachte die Spanier früh in die Erfolgsspur, Raul Albiol (29.) erhöhte noch vor dem Pausentee.

Ein Elfmeter von Nicolas Pepe (73.) sorgte für das Auswärtstor der Gunners, bei denen Dani Ceballos nach 57. Spielminuten vom Platz flog. Auch Villarreal beendete das Spiel nur zu zehnt, Capoue sah nach 80 Minuten Rot.

Das Rückspiel in London steigt am nächsten Donnerstag (21 Uhr). Zuvor geht es für Villarreal in der Primera Division gegen Getafe (Sonntag, 16:15 Uhr) weiter. Arsenal gastiert in der Premier League bei Newcastle United (Sonntag, 15 Uhr).