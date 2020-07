Real Madrid : PSG-Eid von Kylian Mbappe: Für Real ändert sich gar nichts

Kylian Mbappe hat in dieser Woche ein Bekennerschreiben an Paris Saint-Germain adressiert. Für Real Madrid hat sich nach dem Treueschwur allerdings nichts geändert: Die Blancos wollen den Shootingstar weiterhin verpflichten.

"Ich bin hier und werde auch in meinem vierten Jahr weiter Teil dieses Projekts sein", verlautbarte Kylian Mbappe bei BEINSPORTS. Er wolle in jedem Fall die nächste Saison bei Paris Saint-Germain bleiben, was auch immer passiere, sagte der Franzose.

Bei Real Madrid wurde jene Aussage freilich zur Kenntnis genommen. Laut MARCA ändert dies allerdings nichts an den Anstrengungen, welche die Blancos auch zukünftig unternehmen werden, um Mbappe an die Concha Espina zu holen.

Zwischen PSG und Mbappe besteht noch ein bis 2022 gültiges Arbeitsverhältnis, das der französische Dauermeister unbedingt erweitern möchte.