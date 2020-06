Paris Saint-Germain : PSG kauft Mauro Icardi von Inter Mailand - auch Barça profitiert



Andre Oechsner

Was sich in den vergangenen Wochen konkretisiert hatte, ist nun offiziell fixiert: Paris Saint-Germain nimmt die bei Mauro Icardi ausverhandelte Kaufoption in Anspruch. Davon profitiert unter anderem auch der FC Barcelona.