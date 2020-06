FC Bayern : PSG-Plan: David Alaba soll Thiago Silva ersetzen

Nachdem klar ist, dass Thiago Silva und Layvin Kurzawa keine Zukunft mehr bei Paris Saint-Germain haben, schickt sich das französische Fußballflaggschiff an, um auf dem Markt nach potenziellem Ersatz zu suchen. David Alaba ist offenbar eine der Optionen, die PSG in Erwägung zieht.

Seit Monaten verhandelt der FC Bayern mit David Alaba und dessen Management. Grund hierfür ist der im Sommer kommenden Jahres auslaufende Vertrag des Österreichers. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen die Sondierungen momentan allerdings still.

Dies ruft natürlich andere Klubs auf den Plan. Laut SKY beschäftigt sich inzwischen auch Paris Saint-Germain mit David Alaba. Der Dauermeister Frankreichs habe sein Interesse bei der Spielerseite und dessen managendem Umfeld deponiert, heißt es.

PSG muss zur kommenden Saison an einigen Kaderstellen nachjustieren, vor allen Dingen defensiv wird so manche Position vakant. So brechen mit Thomas Meunier (rechts), Thiago Silva (Mitte) und Layvin Kurzawa (links) gleich drei Optionen für Thomas Tuchels Abwehrkette weg.