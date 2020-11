Paris Saint-Germain : PSG und Brasilien droht Zoff wegen Neymar

Noch hat Brasiliens Nationaltrainer Tite den Kader für die anstehenden in der WM-Qualifikationsspiele gegen Venezuela (14. November) und in Uruguay (18. November) nicht bekanntgeben. Das Thema Neymar sorgt aber schon jetzt für Zündstoff.

Der Superstar hatte die Ligapartie in Nantes sowie das Champions-League-Spiel in Leipzig wegen einer Oberschenkelverletzung nicht bestreiten können. Wie das brasilianische TERRA berichtet, ist der Selecao-Trainerstab nicht bereit dazu, von einer Nominierung Neymars Abstand zu nehmen.

Die handelnden Personen hätten demnach den Gesundungsprozess des 28-Jährige aufmerksam verfolgt, was Neymars Klub Paris Saint-Germain sehr verärgern soll. Der französische Dauermeister poche darauf, Neymar die Reisestrapazen zu ersparen, so dass er in Paris an seiner Rückkehr arbeiten kann.