Primera Division : PSG verbietet Kylian Mbappe die Olympia-Teilnahme

Der französische Verbandspräsident Noel Le Graet hatte Kylian Mbappe am Montag noch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio in Aussicht gestellt.

"Er hat das richtige Alter, um teilzunehmen. Also steht er wie alle Spieler seines Alters von großem Talent auf der Liste."

Mbappes Arbeitgeber Paris Saint-Germain sträubt sich allerdings gegen die Nominierung seines Superstars.

Wie die L'EQUIPE berichtet, habe PSG den Verband kontaktiert und dazu aufgefordert, bei Mbappe von einer Ernennung abzusehen.