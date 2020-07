Sogar vor Zuschauern : PSG zurück im Betrieb – Neymar und Co. mit 9:0-Schützenfest

Paris Saint-Germain ist erstmals nach vier Monaten Zwangspause gegen eine andere Mannschaft angetreten. Vor 5.000 Zuschauern zerlegten Superstar Neymar und Co den Zweitligisten AC Le Havre in seine Einzelteile.

Die beiden erfolgreichsten Torschützen waren mit je zwei Treffern Mauro Icardi und Offensivkollege Neymar. Paris Saint-Germain lief mit voller Kapelle gegen den Zweitligisten AC Le Havre, was dieser vor 5.000 mit einem deutlichen 0:9 aus eigener Sicht zu spüren bekam.

PSG drängte auf die Rückkehr, schließlich ist der Französische Meister noch in der Champions League vertreten und wird Mitte August am Finalturnier in Lissabon teilnehmen. Sportministerin Roxana Maracineanu sprach nach der Partie von einem "Sieg für den französischen Fußball und den Sport insgesamt".

Thomas Tuchel bereitet seine Mannschaft schon seit einigen Wochen wieder auf den Ernstfall vor. In Frankreich wurde früh entschieden, die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen.