PSV Eindhoven winken 40 Millionen für Shootingstar – Deutschland-Schreck Hirving Lozano soll ihn ersetzen

Johan Bakayoko (20) war beim sehenswerten 5:1-Erfolg im Play-off-Rückspiel gegen Glasgow einer der stärksten Akteure auf Seiten von PSV Eindhoven. Der junge Rechtsaußen lieferte in der Champions-League-Qualifikation insgesamt vier Vorlagen in vier Partien.

In der Eredivisie deutete der Belgier bereits in der vergangenen Saison sein enormes Potenzial an, sammelte zehn Scorerpunkte. Der Nationalspieler (Debüt im März 2023) hat bereits zahlreiche Verehrer. Unter anderem RB Leipzig wird mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht.

Aus der Premier League gibt es kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode ernsthaftes Interesse. Der FC Brentford bietet nach Informationen des britischen Ablegers von Sky Sports 40 Millionen Euro Ablöse für Johan Bakayoko (35 Millionen fixe Ablöse plus Boni).