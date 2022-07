Ex-Barça-Joker Luuk de Jong will PSV Eindhoven zum Titel schießen

Luuk de Jong kehrt drei Jahre nach seinem Abschied zurück zu PSV Eindhoven. Der hochgewachsene Mittelstürmer hat mit seiner Alten Liebe hohe Ziele, peilt einen weiteren Titel in der Eredivisie an.

Luuk de Jongs Treffer verhalfen PSV Eindhoven 2015, 2016 und 2018 zur Meisterschaft. In den letzten vier Jahren hieß der Titelträger in den Niederlanden stets Ajax Amsterdam. Das soll sich ändern.

"Gemeinsam können wir in dieser Saison großartige Dinge erreichen. In all den Jahren, in denen ich hier gespielt habe, haben wir um den Titel gekämpft. Es erscheint mir logisch, dass ich das noch einmal machen möchte", erklärte de Jong laut Voetbal International.