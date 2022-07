Nach Abschied von Barça Luuk de Jong zurück in Eindhoven - van Nistelrooy spielte "Schlüsselrolle"

Der FC Sevilla und PSV Eindhoven haben sich auf einen Transfer von Luuk de Jong geeinigt. Nach Informationen von El Desmarque werden vier Millionen Euro Ablöse fällig, um den eigentlich noch bis 2023 gültigen Vertrag des Mittelstürmers in Sevilla aufzulösen.

Eindhoven bestätigte den bevorstehenden Wechsel mit dem Hashtag #TheLuukWay. De Jong weilte am Freitag zum Medizincheck in den Niederlanden, die Gespräche zwischen "Klubs und Spieler befinden sich in der Endphase". Am Samstag soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.