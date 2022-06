Vertrag bis 2027 PSV Eindhoven schnappt sich Xavi Simons – und witzelt über Gerüchte

Xavi Simons wurde in den vergangenen Tagen bereits als Neuzugang in Eindhoven gehandelt, am Dienstagabend machte PSV die Verpflichtung offiziell. Statt wie zunächst angenommen, handelt es sich aber nicht um ein Leihgeschäft.

In der Gerüchteküche wurde aufgetischt, dass Xavi Simons seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern und im Anschluss in die Eredivisie verliehen werde. Doch Eindhoven nimmt Simons langfristig bis 2027 unter Vertrag, es gibt keine Vereinbarung mit PSG.

Über die Spekulationen macht sich die Social-Media-Abteilung des Klubs lustig. "Ihr habt gesagt, es wird eine Ausleihe ;)", so der Pokalsieger auf Twitter. Xavi Simons erklärt auf seinem Account: "Erfreut über die Unterschrift bei PSV. Bereit für eine neue Herausforderung. Eendracht maakt macht!"