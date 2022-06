PSV Eindhoven Xavi Simons begründet PSV-Wechsel - und enthüllt Insider-Gespräche

Ein Grund für die Absage an Paris Saint-Germain waren auch die gesteigerten Chancen auf regelmäßige Spielzeit. "PSG ist ein wirklich großer Verein mit den besten Spielern der Welt. Ich habe viel von ihnen gelernt, aber jetzt wähle ich meine eigene Entwicklung", betont Simons.

Der Sohn des Ex-Profis Regillio Simons kam bei den Profis von PSG in drei Jahren nur auf elf Einsätze. Xavi will mehr: "Ich bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich anfangen muss, Minuten zu machen. Das ist hier möglich. Ich bin bereit und will mich beweisen." Er freue sich darauf, regelmäßig in vollen Stadien aufzulaufen.

Xavi Simons wurde in Amsterdam geboren, verbrachte aber den Großteil seiner Kindheit in Spanien. Neun Jahre wurde er in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet, ehe er 2019 zu PSG wechselte.