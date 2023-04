Xavi Simons rasiert die Eredivisie – Beraterin klopft sich auf die Schultern

Für den Eredivisie-Klub lieferte der 20-Jährige bisher 18 Torbeteiligungen in 42 Spielen. "Es läuft gut", freut sich Simons' Beraterin Rafaela Pimenta im Gespräch mit NOS. "Er hatte einen Punkt erreicht, an dem er mehr spielen musste, und PSV bot ihm diese Möglichkeit."

Bei PSG lief es für den jungen Niederländer aber nicht wie geschmiert. In der ersten Mannschaft spielte er kaum eine Rolle. 2022 wechselte er nach Ablauf seines Vertrags zu PSV Eindhoven.

Dass Xavi Simons über grandiose Anlagen verfügt, weiß man beim FC Barcelona seit langem. In der Jugendakademie der Katalanen wurde der Mittelfeldakteur jahrelang ausgebildet. Groß war das Bedauern, als sich Simons 2019 ablösefrei Paris Saint-Germain anschloss.

Pimenta ahnte offenbar, dass Simons die Erwartungen übertreffen würde und sicherte ihrem Schützling eine Ausstiegsklausel zu. Diese soll zwischen 10 und 12 Millionen Euro betragen und nur für Paris Saint-Germain gültig sein.

Ausstiegsklausel "großartig" für Simons

"Jetzt ist die Frage nicht mehr, was PSV macht, sondern was wir machen. Das ist eine großartige Position für Xavi", klopft sich Pimenta für ihre Weitsicht auf die Schultern, beteuert aber: "Es geht nicht um mich, sondern um Xavi und darum, was gut für ihn ist."

Verwendete Quellen

NOS