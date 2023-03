Xavi Simons will nicht zu PSG zurück! Das ist sein Wunschziel

Französischen Medienberichten zufolge will Paris Saint-Germain seinen verlorenen Sohn zum neuen Spieljahr in die Ligue 1 zurückholen. Dank einer 12 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel, die nur für PSG gültig ist, wäre ein Transfer zum Schnäppchenpreis möglich – Simons ist laut Transfermarkt.de bereits 30 Millionen Euro wert.

Xavi Simons hatte den FC Barcelona im Sommer 2019 in Richtung Paris verlassen, der Durchbruch gelang dem hochveranlagten Mittelfeldspieler in der Ligue 1 aber nicht. 2022 folgte der ablösefreie Wechsel zu PSV Eindhoven.

Premier League als Wunschziel?

Der gebürtige Amsterdamer hat jedoch nach Informationen der Sportzeitung L'Equipe kein Interesse an einer Rückkehr nach Paris. Stattdessen plane der Mittelfeldstar seine Leistungen in der Eredivisie zu bestätigen und in der Folge in die Premier League zu wechseln.

Top5-Scorer Eredivisie: Stand 20.3.23

Dusan Tadic (Ajax) – 24 Torbeteiligungen Cody Gakpo (PSV) - 21 Torbeteiligungen Xavi Simons (PSV) – 20 Torbeteiligungen Vito van Crooij (Sparta) – 19 Torbeteiligungen Anastasios Douvikas (Utrecht) - 17 Torbeteiligungen

Verwendete Quellen: L'Equipe