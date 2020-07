Liverpool : Punkte-Rekord futsch: Jürgen Klopp spricht von "menschlichen Fehlern"

Zwei derbe Patzer sorgten am Mittwochabend dafür, dass der FC Liverpool mit 1:2 beim FC Arsenal unterlag – und damit nur noch maximal 99 Punkte erreichen kann. Jürgen Klopp nahm seine Akteure im Nachgang in Schutz.

Namentlich waren es Virgil van Dijk und Torhüter Alisson, die dem FC Arsenal zwei Tore ermöglichten. Die Dominanz aus der ersten Halbzeit warf der FC Liverpool durch jene individuelle Fehler weg, die Gunners kamen noch vor dem Pausenpfiff zur 2:1-Führung.

"Warum sind wir am Ende in der Situation, in der wir uns befinden? Weil wir eine sehr gute Fußballmannschaft sind und normalerweise auf einer Konzentration arbeiten, die fast unmenschlich ist", sagte Jürgen Klopp nach dem Spiel.

Der LFC-Trainer sah 24:3-Torschüsse seiner Mannschaft, die allerdings in vielen Fällen ungewohnt fahrlässig mit ihren Chancen umging – und damit die Möglichkeit verspielte, im restlichen Saisonverlauf das Punktekonto auf mindestens 100 Zähler auszubauen.