Ajax Amsterdam : Quincy Promes in Untersuchungshaft: Rückendeckung von Ajax-Coach Erik ten Hag

Wegen der mutmaßlichen Verwicklung in eine Messerstecherei sitzt Quincy Promes bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Bei Ajax Amsterdam ist die Rückendeckung groß – Trainer Erik ten Hag unterstützt den Nationalspieler öffentlich.

Durch ein spektakuläres 5:4 über den FC Utrecht zog Ajax Amsterdam am Mittwochabend in die nächste Runde des niederländischen Pokals ein. Ohne Quincy Promes, der in Untersuchungshaft sitzt.

"Zuallererst trifft es uns, es trifft mich. Das betrifft die gesamte Kabine. Ich habe mit ihm gesprochen und es geht ihm jetzt gut. Ich habe noch nicht so ausführlich mit ihm gesprochen, nur per Telefon. Morgen werde ich mit ihm darüber sprechen", sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag vor dem Spiel.

Promes war am Sonntagmorgen von der Amsterdamer Polizei festgenommen worden. Der niederländische Nationalspieler soll im Juli vergangenen Jahres in eine Messerstecherei während einer Familienfeier involviert gewesen sein, bei der sein Neffe schwer am Knie verletzt worden war.