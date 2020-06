Wechsel zu Juve? : Quique Setien kündigt Gespräch mit Arthur Melo an

Die ständigen Spekulationen um seine Zukunft lassen Arthur Melo nicht unberührt. Um den Fokus auf seine Leistungen im Trikot des FC Barcelona zu richten, plant Trainer Quique Setien eine Unterredung mit dem Brasilianer.

"Es kann sein, dass es ihn beschäftigt, aber ich bin zufrieden mit seiner Arbeit", sagte Setien während der Pressekonferenz nach dem 1:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao am Dienstag. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns und wir versuchen, das Beste aus ihm herauszuholen. Wir brauchen alle Spieler."

Setien schloss an, dass man versuche, sich in der derzeitigen Situation von Dingen, die geredet werden, zu entfernen. Der Übungsleiter spricht damit die ständigen Mutmaßungen um Arthurs angeblichen Wechsel in diesem Sommer an.