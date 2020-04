FC Barcelona : Quique Setien lässt sich von Barça-Legende Johan Cruyff inspirieren

Setien weiter: "Um den Ball zu haben, fing ich an zu sehen, wie sie (das damalige Barça; Anm. d. Red.) Fußball spielten. Ich habe angefangen, taktische Aspekte zu erkennen und warum gewisse Dinge passieren."

Der heute 61-Jährige habe daraufhin mit seinem Studium begonnen: "Ich erkannte, was ich mag und bekam so eine Idee in meinem Kopf – und dem bin ich gefolgt."

Seit Mitte Januar ist Setien offiziell als Trainer des FC Barcelona angestellt. Die Zusammenarbeit wurde vorerst bis 2022 vereinbart.