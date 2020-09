Wirbel beim FC Barcelona : Quique Setien leitet rechtliche Schritte gegen Barça ein - Koeman droht die Tribüne

Quique Setien leitet rechtliche Schritte gegen den FC Barcelona ein. "Wir werden unsere Rechte verteidigen und haben die Angelegenheit in die Hände unserer Anwälte gelegt", kündigte der Ex-Barça-Coach an.

Die Trennung vom 61-Jährigen wurde Mitte August verkündet, offiziell wurde die Kündigung allerdings nie ausgesprochen, versichert Quique Setien.

"Präsident und Klub haben am 17. August meine öffentlich angekündigt, allerdings habe ich erst fast einen Monat später am 16. September eine offizielle Mitteilung per Burofax erhalten", so Setien.