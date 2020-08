FC Barcelona : Quique Setien: "Robert Lewandowski ist nicht auf dem Niveau von Leo Messi"

Am Freitag kommt es zum Giganten-Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern. Zahlreiche Topspieler stehen sich im direkten Vergleich gegenüber – zum Beispiel Robert Lewandowski und Lionel Messi. Barça-Trainer Quique Setien steht voll hinter seinem Superstar.

Die Empörung war groß, als bekanntgegeben wurde, dass der Ballon d'Or in diesem Jahr nicht vergeben wird. Robert Lewandowski vom FC Bayern wurden große Chance auf den Gewinn der Einzelauszeichnung ausgerechnet.

Aber auch Lionel Messi vom FC Barcelona, der es am Freitag im Viertelfinale der Champions League mit Lewandowski zu tun bekommen wird, war wie jedes Jahr einer der Favoriten auf den Ballon d'Or. Quique Setien jedenfalls sieht Lewandowski nicht ganz auf einer Stufe mit Messi.

"Lewandowski ist ein großer Fußballer, aber er ist nicht auf Leos Niveau. Das ist klar", sagte Barças Übungsleiter vor der Partie. Setien setzt allerdings nicht in Zweifel, dass sich Lewandowski in einer "großartigen" Form befinde. Der Pole erzielte bisher überragende 13 Tore in der Champions League.

Setien stimmte auch noch einen Messi-Lobgesang an: "Wir haben gesehen, was er neulich gegen Napoli geleistet hat. Es ist gut, dass wir Spieler wie diese beiden genießen können." Beim 3:1 im Rückspiel des Achtelfinales gegen den SSC glänzte Messi mit einem Tor und einer Vorlage.