FC Barcelona : Quique Setien weiß nichts von Ivan Rakitics Wechselwunsch

Ivan Rakitic gilt als einer der Kandidaten, die den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen werden. Quique Setien ist darüber zumindest nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Quique Setien hat offenbar keinerlei Einsicht in die Zukunftsplanungen von Ivan Rakitic.

Rakitic hatte sich erst kürzlich darüber beschwert, wie bei Barça mit ihm umgegangen werde.

"Ich bin kein Kartoffelsack, mit dem man einfach machen kann, was man will. Sie (die Barça-Verantwortlichen; Anm. d. Red.) können jederzeit mit mir reden", sagte in der Schweiz geborene Kroate zur MUNDO DEPORTIVO.

Hintergrund: Rakitic missfällt es, dass die Vereinsverantwortlichen in der Vergangenheit versuchten, ihn bei einem anderen Klub unterzubringen. Der 32-Jährige betonte dagegen stets, sich in Barcelona wohlzufühlen.

"Ich bin mit seiner Leistung zufrieden und habe nichts zu sagen. Wir müssen abwarten, was passiert und ob er gehen will oder nicht", erklärt Setien, der nicht abgeneigt zu sein scheint, mit Rakitic weiterzuarbeiten. "Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Entscheidung mitteilen."