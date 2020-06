FC Barcelona : Rafael Alcantara erhält Lockruf aus London

Derzeit ist Rafael Alcantara, genannt Rafinha, noch bis zum Saisonende vom FC Barcelona an Celta Vigo verliehen. Da sein Anschlussvertrag 2021 ausläuft, will Barça ihn in diesem Sommer zu Geld machen.

Celta Vigo kann die Ablöseforderung der Katalanen über kolportierte 15 Millionen Euro aber nicht erfüllen. Daher bietet Barça den Brasilianer in der Premier League an.

Der FC Arsenal signalisiert laut MUNDO DEPORTIVO bereits Interesse an den Olympiasieger von 2016. Im Vergleich zum ebenfalls bei den Gunners gehandelten Philippe Coutinho wäre Rafael Alcantara ein Schnäppchen.

Quelle: MUNDO DEPORTIVO