Juventus Turin : Rafael Van der Vaart mit absichtlicher Spitze gegen Cristiano Ronaldo?

2009/10 standen Rafael Van der Vaart und Cristiano Ronaldo gemeinsam für Real Madrid auf dem Platz. Der Oranje-Star erinnert sich an ein Torfestival aus seinen zwei Jahren an der Concha Espina – und verteilt (ob gewollt oder ungewollt) einen Seitenhieb gegen CR7.

Rafael Van der Vaart sprach mit Peter Crouch via Instagram über seine Vergangenheit bei Real Madrid. In der Retrospektive kommt dem Niederländer ein Spiel in den Sinn, dem er gleich drei Tore beisteuerte.

"Wir haben zu Hause 6:0 gegen Sporting Gijon gewonnen, ich habe einen Hattrick erzielt", erinnerte sich Van der Vaart an die damalige Partie. Im Nachgang folgte eine Anmerkung zum damals torlos gebliebenen Cristiano Ronaldo.

"Er hat kein Tor erzielt und war in der Kabine sauer. Wäre es mit dir (Crouch; Anm. d. Red.) gewesen, hätten wir im Anschluss daran mit einigen Bieren angestoßen", gab Van der Vaart zu Protokoll, dass er mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Tottenham Hotspur wohl einen feuchtfröhlichen Abend verbracht hätte.

Doch die Gedächtnisleistung des heute 37-jährigen Fußballrentners ist offensichtlich fehlerhaft. Jenes Spiel, über das Van der Vaart fabulierte, fand nämlich in der Saison 2008/09 statt und damit ein Jahr vor Cristiano Ronaldos Verpflichtung. Außerdem siegten die Blancos mit 7:1 anstatt 6:0.