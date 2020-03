"Raheem ging es nie um Geld" : Raheem Sterling: Brendan Rodgers verteidigt Wechsel zu Manchester City

"In diesem Moment gab es die Gelegenheit, nach Manchester zu gehen. Sie hatten einen Superkader. Er ist dort hingegangen und hat sich entwickelt. Er ist zu einem Siegertypen geworden, was in seinem Spiel deutlich zu sehen ist", so Rodgers weiter.

Aus der Mannschaft von Pep Guardiola (49) sticht Raheem Sterling laut Brendan Rodgers heraus: "Ich schaue mir Peps Team an und es ist nicht dasselbe, wenn er nicht dabei ist. Was für eine Auszeichnung für einen jungen englischen Spieler."

Sterling ist mittlerweile einer der wertvollsten und besten Spieler der Welt, sein Vertrag bei Manchester City ist noch bis 2023 gültig.