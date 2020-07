Manchester City : Raheem Sterling und Real Madrid: Welche Rolle spielt Adidas?

Angeblich sei Adidas dazu bereit, erneut als Vermittler in Aktion zu treten. Gegenüber der AS sagte Sterling einmal, dass er zwar in Manchester glücklich sei, "aber Madrid ist ein fantastischer Klub. Niemand weiß, was ihn in der Zukunft erwartet. Ich bin ein Spieler, der Herausforderungen gegenüber immer sehr offen ist."

Sterling ist noch bis 2023 an den Premier-League-Vizemeister gebunden. Demzufolge würde ein Transfer mit einer mindestens im dreistelligen Millionenbereich liegenden Ablöse ziemlich teuer sein. Geld, das Real inmitten der Coronakrise nicht auffahren kann.